Elezioni USA, Amanda Knox: “Comunque vada non sarà peggio dei miei 4 anni in Italia”



“Comunque andrà, i prossimi quattro anni non potranno essere peggiori di quelli di ‘studio’ che ho passato in Italia, giusto?”. Lo ha scritto Amanda Knox su Twitter commentando le elezioni presidenziali in corso in America in queste ore. Il riferimento è, ovviamente, all’esperienza vissuta dalla Knox nel nostro Paese dove ha scontato 4 anni di carcere preventivo per l’omicidio di Meredith Kercher.

Continua a leggere



“Comunque andrà, i prossimi quattro anni non potranno essere peggiori di quelli di ‘studio’ che ho passato in Italia, giusto?”. Lo ha scritto Amanda Knox su Twitter commentando le elezioni presidenziali in corso in America in queste ore. Il riferimento è, ovviamente, all’esperienza vissuta dalla Knox nel nostro Paese dove ha scontato 4 anni di carcere preventivo per l’omicidio di Meredith Kercher.

Continua a leggere

Continua a leggere