Emma Marrone: “Non voglio figli adesso, la maternità non è un obbligo”



“Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo”, Emma Marrone rivendica così il desiderio di decidere da sola quando e se diventare madre. Non adesso, in ogni caso: “L’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”.

