Emma Roberts: “Ho avuto una gravidanza difficile, pensavo di essere sbagliata”



Emma Roberts è ormai uno dei volti più noti di Hollywood e adesso l’attrice è in dolce attesa del suo primo figlio. In un’intervista rilasciata a Cosmopolitan US, la 29enne ha rivelato di aver attraversato dei momenti davvero difficili, scoprendo di essere affetta da endometriosi e imbattendosi in diverse criticità, come quella di non riuscire ad avere figli. Poi la gravidanza è arrivata: “Sembra banale, ma quando ho smesso di pensarci”.

