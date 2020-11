Era un’influencer, adesso è una senzatetto: la finta vita di Monique, arrestata per furto



Arriva da Sidney la storia di Monique Agostino, influencer che sui social ostentava una vita vissuta all’insegna del lusso sfrenato che si è rivelata essere finta. Arrestata per concorso in rapina e furto d’identità, adesso dichiara di non avere fissa dimora: lo stile di vita esibito su Instagram era finto.

