Erika morta in discoteca a 19 anni per un mix letale, condannati amico e pusher



Il processo di primo grado per la morte di Erika Lucchesi si è concluso oggi con una doppia condanna per il pusher e un amico della ragazza. sarebbe stato l’amico ventunenne di Erika a fornire alla ragazza le pasticche di ecstasy che poi hanno portato al malore fatale della ventiduenne. Il legale del giovane pronto a fare ricorso in Appello.

