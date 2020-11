Estrazioni del Lotto in ritardo, per le norme covid tutte le ruote nella sede di Roma



Numeri del Lotto in ritardo a causa delle norme covid. Per evitare gli spostamenti tra le tre sedi estrazionali, infatti, è stato deciso che tutte le estrazioni saranno eseguite in un’unica sede. Pertanto tutte le ruote del Gioco del Lotto verranno estratte nella sede di Roma e, di conseguenza, le estrazioni si concluderanno alle 21:40 circa.

