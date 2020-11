Fabrizio Corona: “Penso che morirò ammazzato”



In una lunga intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera, Fabrizio Corona fa i conti con il suo ‘dio’, come ama definire se stesso, e i suoi demoni. “Penso che morirò ammazzato, tanti mi vorrebbero morto” dice e poi parla di Nina Moric e Belen Rodriguez, amori rivelatisi essere non veri.

Continua a leggere



In una lunga intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera, Fabrizio Corona fa i conti con il suo ‘dio’, come ama definire se stesso, e i suoi demoni. “Penso che morirò ammazzato, tanti mi vorrebbero morto” dice e poi parla di Nina Moric e Belen Rodriguez, amori rivelatisi essere non veri.

Continua a leggere

Continua a leggere