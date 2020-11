Fabrizio Corona: “Stefano De Martino ha chiamato i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono”



“Stefano De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con Maria Carla Boscono”, lo dice Fabrizio Corona, ex compagno di Belén Rodriguez che con il conduttore di Made in Sud è stata sposata per anni. Una pratica che, secondo l’ex re dei paparazzi, sarebbe diffusissima tra i personaggi del mondo dello spettacolo.

Continua a leggere



“Stefano De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con Maria Carla Boscono”, lo dice Fabrizio Corona, ex compagno di Belén Rodriguez che con il conduttore di Made in Sud è stata sposata per anni. Una pratica che, secondo l’ex re dei paparazzi, sarebbe diffusissima tra i personaggi del mondo dello spettacolo.

Continua a leggere

Continua a leggere