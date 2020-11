“Fanculo 2020”, In Puglia spuntano le luminarie di Natale contro l’anno nefasto del Covid



È accaduto in Puglia e più precisamente a Manfredonia, grosso comune della provincia di Foggia, dove attaccato al cancello di casa ma ben visibile in strada un residente ha preparato e acceso la scritta liberatoria “Fanculo 2020” con le classiche luci di Natale. “Mandiamo via quest’anno bruttissimo, e speriamo bene”, ha spiegato Andrea, l’autore del gesto.

