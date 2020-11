Femminicidio, i dati 2020: 91 vittime in 10 mesi. Una donna uccisa ogni tre giorni



Il rapporto di Eures sul femminicidio reso noto in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2020, ha messo in luce dati allarmanti. Sale il numero dei femminicidi commessi da conviventi mentre scende il numero dei delitti commessi dagli ex. La convivenza, come i maltrattamenti pregressi si attestano come ‘fattori di rischio’.

