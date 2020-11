Finisce con l’auto nel fossato a causa della nebbia e muore a 22 anni: incidente scoperto dal padre



Alessio Bragato, un giovane di 22 anni residente a Eraclea, ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto lungo la strada provinciale 56: il giovane era stato a casa di un amico quando, dopo essersi rimesso in strada per rincasare, ha perso il controllo della sua Citroen ed è finito in un fossato.

