Foggia, fila di ambulanze al pronto soccorso: pazienti covid in attesa dalla mattina alla sera



Decine di ambulanze con a bordo presunti pazienti affetti da Covid-19 sono rimaste per ore in fila per entrare nel pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia: la foto è stata scattata ieri sera ma molte delle vetture erano in coda dalla mattina. I pazienti sono stati presi in carico durante la scorsa notte.

