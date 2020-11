Foggia, ospedale comunica la sua morte ai figli: il giorno dopo scoprono che è ancora vivo



Una vicenda scioccante avvenuta a Foggia che coinvolge Federico Cristiani, anziano ricoverato per Covid, e i suoi figli a cui il Policlinico Riuniti aveva comunicato la triste notizia della morte del padre. Tra il dolore e la rassegnazione, i famigliari avevano dato quindi il via alla preparazione del funerale. Peccato che l’anziano fosse ancora in vita. I parenti l’hanno scoperto solo il giorno dopo, con un’altra telefonata dalll’ospedale: “Vostro padre non sta bene, è molto grave”.

