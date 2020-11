“Forza nonna, ti aspettiamo”: lo striscione appeso davanti all’ospedale covid di Firenze



Davanti all’ospedale Torregalli di Firenze (da domenica in “zona rossa”) qualcuno ha appeso uno striscione di incitamento per un’anziana donna ricoverata: “Forza nonna, ti aspettiamo”. Non è dato sapere se la signora sia malata di Covid-19, ma di certo in questo periodo non può ricevere nessuna visita da amici e parenti.

