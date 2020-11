Francesco Totti e Ilary saranno zii: Melory Blasi è incinta



Cicogna in arrivo per la sorella minore di Ilary Blasi e il marito Tiziano Panicci: dopo tre anni di matrimonio, avranno un bimbo. Una gioia immensa per Francesco Totti (che ha commentato pubblicamente la notizia) e la moglie, già zii di Stella e di Nicole, figlie della più grande delle sorelle Blasi.

