Galli: “Vedremo altri morti, terapie intensive si svuotano più con decessi che con dimissioni”



Massimo Galli, direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ad Agorà ha commentato gli ultimi dati sull’emergenza Coronavirus in Italia: “Abbiamo i primi risultati dei provvedimenti e della capacità degli italiani di mettersi autonomamente in sicurezza. Purtroppo vedremo altri morti, le infezioni in cammino producono anche questo”. Sulla Calabria: “Auguri al mio amico Gino Strada, ha un gran coraggio a mettersi in questo tipo di situazione”.

