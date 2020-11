Gallipoli, nuovo sbarco di migranti: 32 iraniani e iracheni, 11 minori non accompagnati



Sono 32 i migranti sbarcati nella notte a Gallipoli, in Puglia. Tutti di nazionalità iraniana e irachena, erano sfiniti e terrorizzati. La Guardia di Finanza ha fermato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina i due scafisti di nazionalità turca che li avevano accompagnati fino in Salento. Fra i migranti presenti anche 11 minori, quattro dei quali non accompagnati. Ora il gruppo è in attesa di essere trasferito in un centro di accoglienza.

