Genova, in fila alla mensa dei poveri vengono multati per assembramento. I vigili: “Era necessario”



Polemiche a Genova dopo che un alcuni bisognosi in fila alla mensa dei poveri in via Prè, storica via del centro storico, sono stati multati perché non rispettavano le misure anti-Covid sugli assembramenti e l’uso delle mascherine. I vigili: “Dopo le segnalazioni siamo intervenuti, era necessario”. Don Giacomo Martino: “La legge giusta va applicata guardando la situazione, altrimenti diventa ingiusta”.

