Giallo a Bologna, coppia di anziani trovati morti in casa: corpi in avanzato stato di decomposizione



Ieri sera due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nella loro casa al secondo piano di via Tiarini, nel quartiere Bolognina del capoluogo emiliano. I loro corpi erano in avanzato stato di decomposizione e si presume che siano deceduti da una decina di giorni. Ancora sconosciute le cause del decesso.

Continua a leggere



Ieri sera due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nella loro casa al secondo piano di via Tiarini, nel quartiere Bolognina del capoluogo emiliano. I loro corpi erano in avanzato stato di decomposizione e si presume che siano deceduti da una decina di giorni. Ancora sconosciute le cause del decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere