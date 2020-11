Giallo a Volterra: cavallo morto all’improvviso in un centro ippico. È il 18esimo in meno di 2 anni



In meno di due anni ben 18 cavalli sono morti per ragioni apparentemente inspiegabili nel centro di recupero di Italian Horse Protection di Tignano, nel Comune di Volterra (Pisa). Oggi è improvvisamente deceduta Ola, una cavalla di 26 anni. Come tutte le altre 17 morti non è stata ancora trovata una spiegazione.

Continua a leggere



In meno di due anni ben 18 cavalli sono morti per ragioni apparentemente inspiegabili nel centro di recupero di Italian Horse Protection di Tignano, nel Comune di Volterra (Pisa). Oggi è improvvisamente deceduta Ola, una cavalla di 26 anni. Come tutte le altre 17 morti non è stata ancora trovata una spiegazione.

Continua a leggere

Continua a leggere