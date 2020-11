Gianluca Vacchi e la figlia Blue Jerusalema, il primo balletto social insieme



Gianluca Vacchi su Instagram nel suo primo video balletto con la figlia Blue Jerusalema. Non c’era che da aspettarselo, considerando che l’imprenditore è un noto appassionato del mondo social. Così una tranquilla passeggiata al parco si trasforma in una coreografia a ritmo di musica spingendo la carrozzina. Vacchi non ha ancora mostrato il volto della piccola, ma probabilmente sarà solo questione di tempo. Già prima della sua nascita aveva espresso la loro intenzione di esporla sui social: “Non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico”.

