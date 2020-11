Gigi Hadid e Zayn Malik mostrano il primo selfie con la figlia, tutti vestiti a tema Halloween



Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori da poco più di un mese. Lo scorso settembre infatti è nata la loro prima figlia, anche se ancora non hanno rivelato il suo nome. Nel frattempo, la super modella e l’ex cantante del One Direction si godono i primi momenti in famiglia: tutti travestiti da Halloween, la piccola compresa, scattano il primo selfie tutti insieme, pubblicato su Instagram.

