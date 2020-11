Gino Strada: “Governo mi ha chiesto impegno in Calabria, ma dopo primi colloqui nessuna proposta”



“Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte del Governo di impegnarmi in prima persona per l’emergenza sanitaria in Calabria”, scrive in un post su Facebook Gino Strada, che poi chiarisce: “Ho sentito qualche commentatore dire che dovrei decidere se accettare o meno l’incarico. Non sono in questa condizione perché dopo quei primi colloqui non mi è stata fatta alcuna proposta formale”.

