Giornalismo investigativo, chi sono i vincitori della nona edizione del Premio Morrione



Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo ha chiuso la sua nona edizione premiando le inchieste vincitrici nella serata online condotta da Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3. Per la categoria video ha vinto “Ladri di dati”, per la categoria sperimentale premio finale al podcast d’inchiesta “Buco Nero”.

