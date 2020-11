Giovanni e la sua guerra al Covid: “Mi sono svegliato in terapia intensiva con una gamba amputata”



Oltre 200 giorni di ospedalizzazione, un arto amputato, un quarto di polmone mancante e venti chili in meno. Questa la storia del signor Giovanni: una sfida con la sorte iniziata all’inizio di marzo scorso. Per settimane l’uomo è stato tra la vita e la morte a causa della virulenta forma di polmonite bilaterale causata dal Covid. “Mi sono goduto un mese di pensione. I primi di marzo sono sopraggiunti i primi sintomi e lì è iniziato il mio calvario durato 202 giorni. Addosso porto i segni di questa assurda malattia. Ora, sono a casa ma mi ritrovo disabile”. A chi ritiene la pandemia una sciocchezza e a coloro che rifiutano di proteggersi seguendo le regole imposte, Giovanni chiede una sola cosa: “Abbiate rispetto per le persone che hanno sofferto e che ancora soffrono a causa di questa pandemia”. L’uomo lancia a tutti un monito: “La vita è meravigliosa: non sprecatela”.

Continua a leggere



Oltre 200 giorni di ospedalizzazione, un arto amputato, un quarto di polmone mancante e venti chili in meno. Questa la storia del signor Giovanni: una sfida con la sorte iniziata all’inizio di marzo scorso. Per settimane l’uomo è stato tra la vita e la morte a causa della virulenta forma di polmonite bilaterale causata dal Covid. “Mi sono goduto un mese di pensione. I primi di marzo sono sopraggiunti i primi sintomi e lì è iniziato il mio calvario durato 202 giorni. Addosso porto i segni di questa assurda malattia. Ora, sono a casa ma mi ritrovo disabile”. A chi ritiene la pandemia una sciocchezza e a coloro che rifiutano di proteggersi seguendo le regole imposte, Giovanni chiede una sola cosa: “Abbiate rispetto per le persone che hanno sofferto e che ancora soffrono a causa di questa pandemia”. L’uomo lancia a tutti un monito: “La vita è meravigliosa: non sprecatela”.

Continua a leggere

Continua a leggere