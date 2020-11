Giulia De Lellis contro Andrea Damante: “Facile inventarsi le cose in televisione”



La De Lellis risponde stizzita alle dichiarazioni dell’ex Damante contro di lei a Verissimo: “Facile inventare, caricare, estremizzare una situazione che non è quella assolutamente che è”. Giulia, infatti, sostiene che Carlo Gussalli Beretta, sua attuale frequentazione, non sia un amico così intimo di Andrea come lui ha lasciato credere, ma solo un conoscente: “Non guarderei mai un amico del mio ex”.

