Giulia Di Sabatino vittima pedopornografia, nelle chat spunta un tariffario del sesso



“Centocinquanta euro per rapporti orali ripresi via webcam, 100 per una foto profilo nuda sui social”: queste le cifre indicate per le prestazioni nel tariffario agli atti delle indagini nel processo a carico di Francesco Totaro, il 30enne accusato di pedopornografia e induzione alla prostituzione ai danni di Giulia Di Sabatino. Nel ‘contratto’ con le giovani vittime anche ‘benefit’ per libri di scuola e ceretta.

