Gli Orologi del Diavolo, i truffati da Franciosi sono un esercito: “Denunciamo la Rai”



L’inchiesta di Fanpage.it su Gian Franco Franciosi, l’ex testimone di giustizia a cui la Rai ha dedicato una fiction di quattro puntate in prima serata con Beppe Fiorello, ha alzato uno tsunami di segnalazioni di altre persone che denunciano di essere stati truffati da Franciosi, raccontando anche episodi che vanno dalle minacce agli assegni falsi. Le vittime si stanno organizzando in un comitato: “Vogliamo citare per danni morali la Rai”.

