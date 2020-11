Gli Orologi del Diavolo, parla l’ex compagna di Franciosi: “Trafficava cocaina nell’auto coi figli”



Marica Mosti, ex compagna e madre degli unici due figli di Gian Franco Franciosi, racconta in una intervista esclusiva il vero volto del famoso testimone di giustizia a cui è ispirata la fiction Gli Orologi del Diavolo in onda su Rai Uno con Beppe Fiorello. Il ritratto è impietoso: consumatore di cocaina, trafficante a sua volta, maltrattante nei confronti della donna. E molto altro. “Ho deciso di parlare perché non può passare per un eroe, ha fatto male a troppa gente”.

