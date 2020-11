Guarita la neonata positiva e abbandonata a Palermo, per la piccola si cerca una nuova casa



A dare la lieta notizia è stata la stessa struttura ospedaliera siciliana annunciando che ora saranno avviate le pratiche per l’affidamento della piccola che ha pochi mesi di vita. Dopo le cure del caso la piccola è finalmente guarita ma rimare per ora in ospedale in attesa delle decisioni del giudice minorile.

