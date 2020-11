I 50 anni di Samantha de Grenet: “Li ricorderò per l’amore di mio marito e mio figlio”



Samantha de Grenet compie 50 anni. Nessuna festa in grande a causa del periodo storico che non lo consente. Sono stati, però, dei festeggiamenti raccolti ed emozionanti per la showgirl che ha spento le candeline grazie ad una sorpresa preparatale dal marito Luca e dal figlio Brando: “Mi hanno davvero tanto commossa”, racconta il noto volto tv su Instagram.

