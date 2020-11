I cani per stanare il Coronavirus: in Italia (forse) già entro un mese



È il progetto, annunciato al Forum Sistema Salute di Firenze, su cui sta lavorando l’organizzazione Onlus MDDI (Medical Detection Dogs Italy). “L’olfatto dei cani è incredibile e oggi già li usiamo per scoprire le malattie metaboliche e i tumori” spiega il direttore tecnico Aldo La Spina, che fa capire come i tempi per la realizzazione potrebbero essere molto brevi.

Continua a leggere



È il progetto, annunciato al Forum Sistema Salute di Firenze, su cui sta lavorando l’organizzazione Onlus MDDI (Medical Detection Dogs Italy). “L’olfatto dei cani è incredibile e oggi già li usiamo per scoprire le malattie metaboliche e i tumori” spiega il direttore tecnico Aldo La Spina, che fa capire come i tempi per la realizzazione potrebbero essere molto brevi.

Continua a leggere

Continua a leggere