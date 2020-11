I codici Ateco e i ristori per le attività che hanno diritto ai contributi a fondo perduto



Il decreto Ristori bis prevede l’erogazione di una serie di contributi a fondo perduto per le attività costrette a chiudere – parzialmente o totalmente – in seguito agli ultimi dpcm e alle restrizioni varate in tutta Italia. Ecco la lista delle attività che riceveranno i ristori con i rispettivi codici Ateco e le percentuali del rimborso, ricordando anche i casi specifici relativi a zone arancioni e rosse.

Continua a leggere



Il decreto Ristori bis prevede l’erogazione di una serie di contributi a fondo perduto per le attività costrette a chiudere – parzialmente o totalmente – in seguito agli ultimi dpcm e alle restrizioni varate in tutta Italia. Ecco la lista delle attività che riceveranno i ristori con i rispettivi codici Ateco e le percentuali del rimborso, ricordando anche i casi specifici relativi a zone arancioni e rosse.

Continua a leggere

Continua a leggere