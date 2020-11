I genitori di Chiara, 21enne morta di Covid: “Non aveva altre patologie, poi è arrivata la tosse”



I genitori di Chiara Cringolo, la 21enne di Romano Canavese e mamma di un bimbo di 13 mesi, morta nei giorni scorsi a causa di complicazioni legate al Covid-19: “Non aveva patologie, nessun problema al cuore, era un po’ robustina ma stava bene. Non riusciamo a capire come sia successo. Anche noi siamo positivi: rischiamo di non poter dare neanche l’ultimo saluto a nostra figlia”.

