Il commissario Arcuri boccia l’app Immuni: “Risultati inferiori alle aspettative”



Il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, è tornato a parlare dell’app Immuni. “È arrivata oltre i 10 milioni di download, ma non ha avuto i risultati che ci aspettavamo in termini di scoperta dei contagiati”, ha sottolineato. Nessuna notizia del call center nazionale previsto dal decreto ristori, ma il commissario ha spiegato che sono al lavoro con ministero della Salute e dell’Innovazione per annunciarlo al più presto.

