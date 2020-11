Il discorso di Chiara Ferragni sulle donne: “Società maschilista e patriarcale”



Chiara Ferragni è intervenuta con un lungo video sul suo profilo Instagram per sensibilizzare i suoi followers sulla tematica del maschilismo e della violenza di genere. L’influencer sostiene che oggi le donne vengano trattate in maniera differente: “Ma questo giudizio non deriva soltanto dagli uomini, ma spesso anche dalle donne stesse che sono sempre pronte ad accusarsi a vicenda”. E punta il dito contro ai media: “Si sposta la colpa dall’aggressore alla vittima”.

Continua a leggere



Chiara Ferragni è intervenuta con un lungo video sul suo profilo Instagram per sensibilizzare i suoi followers sulla tematica del maschilismo e della violenza di genere. L’influencer sostiene che oggi le donne vengano trattate in maniera differente: “Ma questo giudizio non deriva soltanto dagli uomini, ma spesso anche dalle donne stesse che sono sempre pronte ad accusarsi a vicenda”. E punta il dito contro ai media: “Si sposta la colpa dall’aggressore alla vittima”.

Continua a leggere

Continua a leggere