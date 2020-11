Il discorso di Jennifer Lopez alle donne, premiata come Icona dell’anno ai People’s Choice Awards



Jennifer Lopez è stata premiata come Icona dell’anno durante i People’s Choice Awards, la kermesse dedicata alla musica, alla tv, al cinema i cui premi sono stabiliti solamente dai voti del pubblico. La pop star, quindi, ha voluto rivolgere un sentito discorso di ringraziamento a coloro che le hanno permesso di ottenere questo riconoscimento, ma soprattutto alle donne, incoraggiandole a non arrendersi mai e lottare per i propri sogni.

