Il gesto di John Travolta per il figlio che compie 10 anni: il primo compleanno senza Kelly Preston



Il figlio di John Travolta ha compiuto 10 anni. Per Benjamin è il primo compleanno senza la mamma Kelly Preston. L’attrice è morta lo scorso luglio dopo aver lottato contro un cancro al seno. John Travolta e la figlia Ella hanno espresso tutto l’amore che provano per il piccolo di casa e hanno tentato di non fargli sentire il peso del vuoto lasciato dalla madre.

