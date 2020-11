Il Piano regionale Covid? “In Calabria non c’è neanche quello degli ospedali”



La Calabria è zona rossa non per numero di contagi, ma per una sanità che da oltre dieci anni è commissariata e continua a fare acqua da tutte le parti. “I soldi per l’emergenza Covid c’erano, ma non sono stati distribuiti e a pagarne le conseguenza, come sempre, sono i cittadini”.

