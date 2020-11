Il piano vaccini contro il Covid: “Prima ospedali ed Rsa, somministrazioni larga scala nei drive-in”



Inviato, ai presidenti delle Regioni e per conoscenza ai ministri della Salute e degli Affari Regionali, il Piano per i vaccini anti-Covid dal Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, che ha spiegato: “Appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus”.

Continua a leggere



Inviato, ai presidenti delle Regioni e per conoscenza ai ministri della Salute e degli Affari Regionali, il Piano per i vaccini anti-Covid dal Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, che ha spiegato: “Appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus”.

Continua a leggere

Continua a leggere