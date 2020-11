Il virologo Pregliasco a Fanpage.it: “Niente cenone a Natale e Capodanno per evitare terza ondata”



Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, ha fatto il punto della situazione dell’emergenza Coronavirus in Italia parlando di misure restrittive e Natale: “La curva dei contagi si sta appiattendo ma non abbassare la guardia: per evitare la terza ondata niente baci sotto al vischio con sconosciuti e veglioni di Capodanno”.

