Il virologo Pregliasco: “Seconda ondata peggio della prima, facile contagiarsi soprattutto a casa”



Il virologo Fabrizio Pregliasco, dell’università degli Studi di Milano, ha sottolineato come la “seconda ondata di Coronavirus sia peggiore della prima perché in questo momento davvero c’è una diffusione del virus Sars-CoV-2 non dico omogenea, ma davvero molto ampia. Lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro, tra i familiari e gli amici: la probabilità di cadere nell’infezione è generalizzata”.

Continua a leggere



Il virologo Fabrizio Pregliasco, dell’università degli Studi di Milano, ha sottolineato come la “seconda ondata di Coronavirus sia peggiore della prima perché in questo momento davvero c’è una diffusione del virus Sars-CoV-2 non dico omogenea, ma davvero molto ampia. Lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro, tra i familiari e gli amici: la probabilità di cadere nell’infezione è generalizzata”.

Continua a leggere

Continua a leggere