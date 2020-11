Imola, acquista un involtino e vi trova all’interno un residuo compatibile con un pezzo di dito



In un involtino comprato in un supermercato di Imola (Bologna) un consumatore di San Lorenzo di Lugo ha trovato un residuo compatibile con un pezzo di dito. Subito ha avvertito i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Dalle verifiche finora svolte è emerso che l’involtino in questione è stato confezionato in una azienda in Spagna.

