In arrivo in Italia i tamponi fai da te, Veneto apripista: “Facili da usare e poco costosi”



Da domani, lunedì 16 novembre, saranno disponibili i primi tamponi fai da te, a cui potranno sottoporsi i cittadini direttamente da casa per confermare o meno la positività al Coronavirus. La sperimentazione parte in Veneto. Per il governatore Luca Zaia si tratta di un sistema rivoluzionario per abbassare la pressione sulla macchina sanitaria: ecco come funziona, costo e dove reperirlo.

Continua a leggere



Da domani, lunedì 16 novembre, saranno disponibili i primi tamponi fai da te, a cui potranno sottoporsi i cittadini direttamente da casa per confermare o meno la positività al Coronavirus. La sperimentazione parte in Veneto. Per il governatore Luca Zaia si tratta di un sistema rivoluzionario per abbassare la pressione sulla macchina sanitaria: ecco come funziona, costo e dove reperirlo.

Continua a leggere

Continua a leggere