In Basilicata scuole chiuse dal 17 novembre al 2 dicembre



Chiudono le scuole in Basilicata, regione che in settimana ha “cambiato colore” passando dalla zona gialla alla zona arancione. Secondo quanto prevede una ordinanza regionale, la didattica in presenza verrà sospesa dal 17 novembre al 2 dicembre. In settimana registrato un preoccupante balzo di contagi.

