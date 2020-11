In carcere per femminicidio, in permesso sfregia la nuova compagna: chiesti 12 anni



Dodici anni di carcere è la richiesta che la procura di Torino ha avanzato nei confronti di Mohamed Safi, il 37enne che nel 2019 sfregiò, rischiando di sgozzarla, la nuova compagna. All’epoca dei fatti il Safi, condannato a 15 anni per l’omicidio della ex fidanzata, Alessandra Mainolfi, usciva dal carcere ogni giorno per lavorare in un bistrò. La vittima aveva appena detto di volerlo lasciare dopo aver scoperto della condanna per femminicido.

