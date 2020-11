In Italia test del vaccino di Oxford: un numero verde per candidarsi



Arriva anche in Italia la sperimentazione del vaccino anti Covid Oxford Astrazeneca. Per la fase tre di sperimentazione, quella più avanzata ed estesa per numero di persone coinvolte, infatti è stato inserito anche il nostro Paese. Saranno arruolati almeno trecento volontari, tutti dai 18 anni in su. I test prenderanno il via da dicembre attraverso la collaborazione con sette centri italiani specializzati.

