In Lamborghini per trasportare un rene, così la polizia salva una vita: “Non servono superpoteri”



Da Padova a Roma a 230 chilometri orari con la Lamborghini Huracan per trasportare un rene. Così la polizia di Stato è riuscita a far arrivare l’organo in tempo per poter essere trapiantato e a salvare una vita. “Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano, fa sapere la Polizia in un tweet.

