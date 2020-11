In ospedale per un pestaggio, Valentina Ferrari sparisce nel nulla



“Vieni a prendermi, ma non dire nulla a Gabriele”. Valentina Ferrari, 36 anni, è sparita nel nulla dopo aver inviato questo messaggio al fratello dall’ospedale di Livorno, dov’era ricoverata da alcuni giorni a seguito di un violento pestaggio per mano di ignoti. Nel messaggio raccomandava di non avvertire il fidanzato, con cui aveva avuto una furiosa lite prima di finire in ospedale.

