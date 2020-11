In Piemonte scatta il secondo lockdown, negozianti disperati: “Questa è una guerra tra poveri”



Piemonte, ore 18, 6 novembre 2020. E’ l’ultima notte prima che il Piemonte sprofondi in un nuovo lockdown, sicuramente diverso da quello di marzo ma comunque pesante per chi sarà costretto a tenere le serrande abbassate per almeno un mese. I negozianti che stanno per chiudere le loro attività ci raccontano le loro storie, i loro debiti, le difficoltà che dovranno affrontare.

Continua a leggere



Piemonte, ore 18, 6 novembre 2020. E’ l’ultima notte prima che il Piemonte sprofondi in un nuovo lockdown, sicuramente diverso da quello di marzo ma comunque pesante per chi sarà costretto a tenere le serrande abbassate per almeno un mese. I negozianti che stanno per chiudere le loro attività ci raccontano le loro storie, i loro debiti, le difficoltà che dovranno affrontare.

Continua a leggere

Continua a leggere